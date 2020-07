CCD Ribeirão nos Campeonatos Nacionais e Juvenis e Juniores

O Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão (CCDR) disputa, este fim de semana, os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Juniores de atletismo, competições que se realizam em várias pistas no país.

Numa época de ar livre marcada pela pandemia do COVID-19 as competições registaram alterações, desde a realização em várias locais, redução do número de atletas presentes, e colocação de marcas de qualificação mais exigentes. Mesmo com estas condicionantes, o CCDR, que vai competir na Maia, apresenta uma forte representação, em ambas as competições.

Na prova reservada ao escalão de juvenis, o CCDR leva 6 atletas: Alessandra Silva (triplo salto e salto em altura), Inês Ramalho (100 metros e 200 metros), Francisco Costa (100 metros, 100 metros barreiras e salto em comprimento), Gabriel Maia (200m e 300 metros), Pedro Rodrigues (100 metros e 300 metros barreiras) e Tiago Pereira (110 metros barreiras e salto em altura). Nos Nacionais de Juniores também participam 6 atletas: Sara Azevedo (400 metros barreiras), Alessandra Silva (triplo salto e salto em altura), Inês Ramalho (100 metros), Francisco Costa (100 metros), Gabriel Maia (200 metros) e Pedro Rodrigues (400 metros barreiras).