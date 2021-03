Casting para filme sobre Barcelos acontece sexta-feira e sábado

Esta sexta-feira e sábado, o Estádio Cidade de Barcelos, é palco de um casting para o filme “Evadidos”, que será rodado em Barcelos. A seleção de atores e não atores para figuração e pequenos papéis decorre entre as 10h00 e as 19h00.

Os interessados – mulheres e homens, entre os 17 e os 80 anos – podem inscrever-se e candidatar-se a fazer parte do elenco desta longa-metragem a ser transmitida no cinema e, posteriormente, na televisão em seis episódios.



“Evadidos” é uma produção da Caracol Protagonista com quem o Município de Barcelos assinou um acordo de colaboração.

A longa-metragem foi escrita por Bruno Gascon, realizador do premiado filme "Carga" e da fita "Sombra", e irá contar com participações de Tomás Alves, Vítor Norte, Ana Bustorf, João Arrais e Dmitry Bogomolov, entre outros. O filme terá gravações em espaços públicos deste município. Mais informações e inscrições em [email protected]