Manuel Teixeira, utente do Centro Social de Castelões, completa esta quarta-feira 100 anos de vida.

Com uma forte ligação à comunidade onde sempre esteve inserido, este é um dia de festa para toda a família e amigos.

O Sr Teixeira que ainda é independente e só se faz acompanhar de uma bengala por questões de segurança, foi durante grande parte da sua vida, caseiro numa quinta da freguesia, local onde vão terminar os festejos deste centésimo aniversário.

O dia começou com uma surpresa de familiares e amigos, no centro onde passa grande parte do dia. Há tarde toda a freguesia foi convidada para uma missa de ação de graças seguido de um lanche onde, mais uma vez, foram cantados os parabéns a este ilustre cidadão, muito colaborante com a paróquia.

Publicado por Francisco Sá em Quarta-feira, 9 de outubro de 2019

O aniversário termina junto daqueles que lhe são mais próximos, num jantar de família.

O Presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, também não deixou passar a data em branco e felicitou pessoalmente o aniversariante.