Novembro combina com castanhas e esse é o principal ingrediente do programa municipal Dias à Mesa. Desta sexta-feira a domingo, as castanhas são as convidadas especiais das ementas dos restaurantes aderentes que são o Alfa, o Bisconde, o Fondue, o Ganesh Club, o Moutados de Baixo, O Prato, o Patéo das Figueiras, o Torres e a Vinha Nova.

Esta é também uma forma de Vila Nova de Famalicão se associar à festa de S. Martinho, que se comemora no dia 11 de novembro.

Nos restaurantes, são apresentadas propostas doces ou salgadas, onde a castanha é rainha. Tudo bem harmonizado com o bom vinho verde da região. Já diz o ditado, pelo S. Martinho, “Vai à adega e prova o vinho”.

Entre os dias 21 e 24 de novembro são as massas quem mais ordena, num complemento com a Meia Maratona, que se realiza no domingo, dia 24. Procurando associar as massas ao desporto, o município de Famalicão desafia todos, desportistas ou não, a experimentarem as propostas gastronómicas à base de massas. A boa cozinha regional associa às massas uma enorme variedade de outros produtos, conferindo-lhe um intenso colorido e um sabor irresistível. São aderentes o Bubbles, o Fusilli, a Massa & Café, o Moutados de Baixo, o Refresco e o Torres.

Associado ao programa Dias à Mesa está o alojamento famalicense, nomeadamente a Casa Ana Monteiro, Casa das Cortinhas, Casa de São Brás, Casa do Laranjal, Country House, Hotel Moutados, Saladestar, Villa Prime Hotel, Vitória’s House, Vivenda Mendes, Vivenda Mendes 2 e Wake Up Famalicão, com a oferta de 10% de desconto durante a realização da iniciativa.

Refira-se que os Dias à Mesa, propostos pelo município de Famalicão, tiveram início no Carnaval. Foram oito fins-de-semana gastronómicos que conjugaram os melhores paladares com uma agenda cultural e desportiva.