Casos positivos de Covid-19 no Riba d’Ave HC levam ao adiamento de partidas e isolamento de atletas

Casos positivos de Covid-19 em atletas do Riba d’Ave Hóquei Clube levaram ao adiamento de partidas e isolamento de atletas. O primeiro alerta surgiu no decorrer desta semana, com um atleta a ter sintomas compatíveis com o vírus da pandemia. Depois da confirmação desse primeiro caso positivo foram testados todos os elementos que mantiveram contacto de proximidade com a pessoa em causa.

Fonte do clube adiantou à Cidade Hoje que ainda não há resultado de todos os testes e que, por isso, há várias pessoas que ainda se vão manter isoladas até orientações da delegada de saúde.

Não há, para já, nenhum caso de infeção grave.

Nesta situação estão envolvidos funcionários do clube e atletas da equipa sénior e dos sub-23.