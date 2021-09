Caso de violência doméstica na Trofa leva a buscas em Famalicão

O Comando do Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação a Vítimas Específicas de Guimarães, apreendeu esta quinta-feira, armas e munições no âmbito de um processo por violência doméstica, no concelho da Trofa, dando cumprimento a quatro mandados de buscas que passaram por Famalicão. A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais da GNR de Vila Nova de Famalicão e da Trofa.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito agrediu, injuriou e ameaçou a vítima, sua ex-companheira de 60 anos, e que era detentor de armas.

Foi dado cumprimento a quatro mandados de busca, duas domiciliárias e duas em veículos, nos concelhos de Vila Nova Famalicão e Trofa que culminaram na apreensão de uma pistola de calibre 6.35 mm; uma pistola de alarme; e 73 munições de diversos calibres.

O suspeito de 61 anos foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.