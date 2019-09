A prestação desportiva do FC Famalicão está a surpreender meio mundo desportivo e as casas de apostas já o colocam entre os favoritos a vencer a Primeira Liga.

Por exemplo, a Betano Portugal colocou o conjunto treinado por João Pedro Sousa no top5 de equipas com maior possibilidade de vencer a competição.

O emblema famalicense, que regressou ao patamar maior do futebol nacional após 25 anos de ausência, passa a integrar o grupo composto por Benfica, Porto, Sporting e Braga, revelando agora uma odd de 60 euros, contra, por exemplo, 25 do Braga ou 1,77 do Benfica. Inicialmente, a odd do Famalicão era de 3 mil.

Para esta alteração terá contribuído a vitória (e a exibição) do Famalicão em Alvalade, mantendo a liderança do campeonato, com 16 pontos, mais um que Porto e Benfica e mais oito que o Sporting.

Recorde-se que na noite deste sábado cumpre-se a sétima jornada, com o Famalicão a receber, às 21h30, o Belenenses SAD.