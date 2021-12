Casal português emigrado em França morre em incêndio

A tarde deste sábado ficou marcada por um choque em cadeia, na N206, em Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão.

O acidente, a envolver três viaturas, na Avenida da Riopele, aconteceu cerca das 15h50 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Do sinistro resultou um ferido que, depois de assistido no local, foi transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A GNR tomou conta da ocorrência.