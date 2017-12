CASAL DE LEMENHE ASSALTADO ENQUANTO FOI À MISSA

Um casal, com cerca de 50 anos, residente na freguesia de Lemenhe, em Famalicão, foi assaltado este sábado à tarde enquanto estava na missa.

Os ladrões, aproveitaram o facto do casal estar no interior da igreja para aceder à viatura, estacionada na Rua Padre Domingos Alves Pereira, e levar uma bolsa com dinheiro, documentos, chaves e um telemóvel.

Eles entraram no carro mas não deixaram marcas, parece que tinham umas chaves… abriram o carro, levaram as coisas e voltaram a fechar.

Familiar em declarações à Cidade Hoje

O casal tem esperança de conseguir recuperar as chaves e os documentos, que podem ter sido abandonados pelo assaltantes. Se os encontrar, deve entregá-los na esquadra da PSP de Vila Nova de Famalicão.