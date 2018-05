Casais jovens com mais filhos homenageados em Famalicão

Cinquenta e duas famílias do concelho de Vila Nova de Famalicão foram, este domingo, homenageadas pelo município famalicense. Beneficiando de uma autêntico dia de Verão, a iniciativa decorreu no Parque da Devesa, com o anfiteatro repleto de crianças e jovens de todas as idades, pais e avós num genuíno convívio intergeracional.

O objetivo era celebrar o Dia Internacional da Família enaltecendo e distinguindo os casais mais jovens do concelho que decidiram fugir às estatísticas, contrariando a atual tendência da baixa natalidade e optaram por construir uma família grande, com mais filhos.

Ao todo, o município decidiu distinguir as famílias por freguesias, tendo em conta a média de idades do casal e o número de filhos.

A vereadora da Família, Sofia Fernandes, mostrou-se “muito feliz e orgulhosa” pela moldura humana de famílias que encheram o Parque da Devesa e elogiou os jovens casais homenageados apontando-os “como exemplos na sociedade”.

A vereadora salientou a importância das Famílias como aposta das políticas municipais e lembrou que Vila Nova de Famalicão já foi reconhecida, por seis vezes, como autarquia familiarmente responsável. “Não há projeto nenhum na área da Educação, Cultura, Desporto, Voluntariado, entre outras, em que não pensemos nas famílias”, afirmou a vereadora.