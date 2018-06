Casa mais feliz para sete famílias famalicenses

Mais sete famílias do concelho de Vila Nova de Famalicão vão beneficiar de obras de reabilitação, conforto e melhoramento das suas habitações no âmbito do programa municipal Casa Feliz – Apoio às Obras. A proposta para a atribuição de um novo pacote de apoios financeiros que totalizam perto de 35 mil euros foi aprovada durante a última reunião do executivo municipal.

As obras dizem essencialmente respeito à conservação, reparação ou beneficiação de habitações degradadas, incluindo reparações de telhados, paredes e coberturas, colocação de portas e janelas, ligação às redes de abastecimento de água, eletricidade e esgotos e ampliação de espaços e melhoria das condições de segurança e conforto de pessoas em situações de dificuldade de mobilidade ou segurança no domicílio.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “este programa é uma das apostas mais bem-sucedidas do município, tendo em conta que tem um enorme alcance social, contribuindo diretamente para uma melhoria acentuada das condições de vida das pessoas que mais precisam, oferecendo-lhes um maior conforto e bem-estar”.

O objetivo do programa é possibilitar que as famílias carenciadas continuem a viver nas suas casas, nas suas freguesias, com maior comodidade e qualidade de vida, contribuindo com um apoio financeiro até 5 mil euros para a realização de obras de reparação da sua habitação.

Com esta medida, “já apoiamos muitas centenas de famílias famalicenses, oferecendo-lhes melhores condições de habitabilidade”, acrescenta ainda o autarca.

O programa “Casa Feliz” foi lançado em 2005 e desde aí já foram concretizados várias centenas de processos de reabilitação de casas degradadas, tendo o município comparticipado quase um milhão de euros. Em 2012, o programa Casa Feliz foi alargado com o apoio à renda, em que o objetivo é, precisamente, apoiar as famílias famalicenses que se encontrem a viver em habitações arrendadas e que, de uma forma temporária e inesperada, se vejam sem condições financeiras para cumprirem os contratos celebrados com os seus senhorios. Neste âmbito, ainda recentemente foram apoiadas quase duzentas famílias, através de um esforço financeiro municipal de 200 mil euros.