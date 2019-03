“Casa Grande” foi novamente vendida, desta vez para os donos da água de Monchique

A marca de chocolates Casa Grande, localizada em Vila Nova de Famalicão, foi recentemente adquirida pela WaterBunkers SGPS, empresa detentora da Água do Alardo e codetentora da água Monchique.

Paula Nascimento, administradora da WaterBunkers SGPS, revelou que era uma ambição da empresa a diversificação da sua presença no setor agroalimentar, nomeadamente através da entrada no setor do chocolate.

O valor da aquisição não foi revelado, mas o investimento global nesta unidade será de cerca de 2 milhões de euros. Entre as estratégias dos compradores está o reposicionamento da marca premium Casa Grande, o lançamento da nova marca Not Guilty – The Right Way, e o desenvolvimento de chocolates funcionais.

Recorde-se que a marca de chocolates Casa Grande, fundada em 2009, já tinha sido vendida, no início de 2018, ao Grupo Onebiz. Volta a mudar de proprietário, agora para a WaterBunkers SGPS, empresa com sede em Braga.