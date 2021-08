Casa das Artes vai ser palco do “Replay / Cão Danado anos 20”

A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão apresenta “Replay / Cão Danado anos 20” nos dias 17 e 18 de agosto. O espetáculo decorre às 18h30 no Grande Auditório do espaço cultural. “Replay / Cão Danado 20 anos” é uma produção Cão Danado em coprodução com a Casa das Artes. A peça, dirigida por Sara Barbosa, é interpretada por Diana Sá e tem por base um texto original de Afonso Cruz.

De acordo com a sua sinopse, “Replay / Cão Dandao anos 20” «aborda a construção da cena, em cena». « As mutações, as falhas, as experiências são em si a representação, conferem o espetáculo e a nossa existência na sua essência transitória. Numa relação de ação-reação, o contexto de pandemia é absorvido pelo processo, em transição e transposição da atualidade para o espaço de cena. “Olhar pelo retrovisor” uma matéria prima de vinte anos de atividade, na procura de relações, interpretações e sentidos na mediação e na exposição ao outro será, em simultâneo, metodologia e estratégia para o abordarmos, nos seus discursos poéticos, metafóricos, visuais e narrativos. Aferir a mensagem, analisar, debater e intuir as melodias que as improvisações sugerem, criar um corpo, uma geografia sonora, visual e narrativa que nos representem neste olhar pelo retrovisor e na confrontação com a imprevisibilidade inerente ao contexto atual».