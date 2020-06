Casa das Artes de Famalicão reabre na próxima semana

É com grande alegria que a Casa das Artes vê chegada a hora de poder reabrir as suas portas ao público. Toda a equipa deste teatro municipal trabalhou e continuará a trabalhar para garantir a todos a programação da melhor qualidade e, agora nestes tempos de pandemia, toda a segurança no usufruto deste espaço cultural de Vila Nova de Famalicão. Basta seguir as indicações da equipa de acolhimento para que seja evitado qualquer contágio pelo Covid-19. Apenas se pretende que todos se contagiem com a melhor seleção cultural.

É com teatro que o grosso da programação de julho da Casa das Artes se faz e, com teatro produzido aqui mesmo neste equipamento de Cultura.

Assim, tudo está preparado para nos dias 2, 3 e 4 de julho, a reabertura seja concretizada com A História de Oliver Twist, às 21h30, no Grande Auditório. Trata-se de uma adaptação da obra “Oliver Twist” de Charles Dickens, realizada por João Regueiras, para o Baú dos Segredos, o ateliê de teatro anual dirigido a crianças e jovens dirigido pelo mesmo João Regueiras e com coprodução da Casa das Artes.

Depois, a 23, 24 e 25 de julho, às 21h30, no Grande Auditório, numa encenação de Pedro Galiza, sobe a palco INFERNO (círculo VII/círculo VIII/círculo IX), a partir de Divina Comédia de Dante Alighieri, uma coprodução Casa das Artes de Famalicão e ACE Escola de Artes de Famalicão – Alunos do 3º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação.

Entre 28 de julho e 2 de agosto, decorre o àmostra Circo contemporâneo, numa coprodução Instituto Nacional de Artes do Circo e Casa das Artes de Famalicão.

Trata-se e um conjunto de 24 solos de apresentação do primeiro trabalho profissional dos alunos finalistas do INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo. Os espetáculos são sempre às 21h30, no Grande Auditório e a entrada custa 4 euros. Estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e Seniores (a partir de 65 anos): 2 euros.

Para além do teatro e das artes do circo, a programação da Casa das Artes, em coprodução com o Cineclube de Joane, agrega ainda o CINEMA PARAÍSO – Projeto Itinerante de Cinema Ao Ar Livre que vai para a 21.ª edição

A edição do Verão de 2020 do Cinema Paraíso enquadra-se nas limitações que todos vivemos por estes dias, mas não quisemos abdicar de concretizar uma programação de cinema ao encontro de um público vasto e transversal, concentrando as sessões no Parque da Devesa, junto ao lago, para que possamos estabelecer distâncias seguras entre espetadores e entre grupos de espetadores.

O convite fica feito, traga amigos, a família, mantas e almofadas e não se esqueça do agasalho: nesta edição as luzes do cinema estarão enquadradas pelo prado e pelo lago que pontua o centro do Parque da Devesa.

As sessões decorrerão nas noites de quarta-feira, com inicio às 22h00. A entrada é livre.

Estão programados os filmes: VARIAÇÕES de João Maia, dia 8 de julho; MR. LINK (versão portuguesa) de Chris Butler, dia 15 de julho; 1917 de Sam Mendes, dia 22 de julho; O MEU VIZINHO TOTORO de Hayao Miyazaki, dia 5 de agosto; MULHERZINHAS de Greta Gerwig, dia 12 de agosto; PARASITAS de Bong Joon Ho, a 19 de agosto.

Entretanto, até 30 de setembro, está patente no foyer da Casa das Artes a exposição “Ana Paula Carvalho: De Quando Herdas A Tua Infância“

Até 20 de setembro, decorre a ação Famalicão Cidade Orizuro, uma coprodução Casa das Artes e Companhia de Música Teatral que quer ver a comunidade mobilizada na criação de Orizuros, os pássaros de papel em origami – tutorial com instruções de construção aqui: https://youtu.be/7FrVA7E2PCI – que serão colocados nos espaços verdes da cidade de Vila Nova de Famalicão.