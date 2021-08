Casa das Artes de Famalicão integra Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses

A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão é um dos primeiros 50 equipamentos culturais credenciados pela Direção-Geral das Artes (DGARTES), no âmbito da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), ficando desta forma habilitada a concorrer ao apoio à programação concedido pelo Ministério da Cultura especificamente a estas entidades.

Assim, com a inclusão da Casa das Artes nesta rede nacional, abre-se uma nova janela de oportunidades para o reforço da programação deste equipamento cultural de referência no país, uma reivindicação antiga do Município de Famalicão. Apesar disso, nos últimos anos, a Casa das Artes manteve uma oferta cultural regular sem receber qualquer apoio do Estado, como aconteceu com outras casas de espetáculos similares.

Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal, congratula-se com esta decisão, afirmando que a mesma “vem reforçar condições para que a Casa das Artes de Famalicão se mantenha como um farol cultural a nível nacional, contribuindo para a necessária descentralização cultural do país. E só assim fica assegurada a universalidade de acesso de todos os cidadãos, à melhor oferta cultural nacional”, realça.

Recorde-se que a Casa das Artes é um espaço de criação, fruição e apresentação de projetos artísticos e culturais inaugurado em 200. Localizado no Parque de Sinçães, em Vila Nova de Famalicão, é uma das casas de espetáculos do país com maior dinâmica e reconhecido mérito. Visa, com a sua programação, trazer a Famalicão o que de melhor se faz e produz a nível artístico, especialmente de âmbito performativo, procurando dar resposta não só às pretensões do público famalicense e da região circundante, como também, do nacional e do norte de Espanha.

Saiba mais sobre a atividade da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão acedendo ao site www.casadasartes.org