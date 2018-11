Casa das Artes com propostas para todos

No arranque da despedida de 2018, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão apresenta propostas culturais para todos. Este fim de semana, a ementa cultural apresenta, sábado, dia 1, a partir das 16h30, «Fernando Pessoa em Vila Nova de Famalicão», uma exposição de cerâmica, ilustração, pintura e fotografia que vai estar no foyer até 31 de janeiro de 2019. Trata-se de uma organização conjunta da Casa das Artes e da Editora Centro Atlântico, que coloca à vista de todos uma coleção de obras de arte concebidas por escultores, pintores, ilustradores e fotógrafos, sobre a obra de Fernando Pessoa. No total, são 20 peças de cerâmica da autoria de Margarida Costa; duas ilustrações de Paulo Buchinho; mais três ilustrações de Mário Linhares; duas pinturas de Cristina Troufa; uma fotografia de André Boto; e mais duas fotografias de Libório Manuel Silva.

A estreia de Orizuro traz ao outono tardio de Vila Nova de Famalicão a alegria e leveza dos pássaros primaveris. Esta é uma coprodução da Companhia de Música Teatral e da Casa das Artes. O espetáculo sobe a palco sábado e domingo, às 11 e 17 horas, num pequeno auditório. “Orizuro” é uma viagem ao mundo dos pássaros. De todos os pássaros, os reais e os imaginários, os das histórias, da poesia, da música. Três intérpretes levam bebés e crianças (e com elas os adultos) aos ninhos onde a música nasce com o movimento e traçam caminhos inesperados povoados de sons e imagens. Entrada: 4 euros. Estudantes e Cartão Quadrilátero Cultural: 2 euros.

A noite do primeiro dia de dezembro conta com a música de Manel Cruz que vem acompanhado ao grande auditório com Nico Tricot (voz, flauta transversal, teclados, guitarra), Edú Silva (voz, baixo, teclados) e António Serginho (percussão, teclados).

O espetáculo tem início agendado para as 21h30. Entrada: 12 euros. Estudantes e Cartão Quadrilátero Cultural: 6 euros