Casa das Artes celebra 19 anos com vários espetáculos

A cultura e o entretenimento voltam a vibrar na Casa das Artes de Famalicão. Depois de um período fechada por causa da pandemia, volta à atividade a tempo de comemorar os 19 anos de existência, que assinala a 1 de junho. E, para assinalar o aniversário, foi preparada uma programação de espetáculos que vão ter lugar em palco e transmitidos na página do Facebook (https://www.facebook.com/CasadasArtesVNFamalicao).

Assim, no sábado, dia 30 de maio, às 21h30, em live streaming, atua Valter Lobo. É um regresso do artista à Casa das Artes, desta vez para apresentar alguns temas que vão integrar o próximo disco de originais, a editar durante este ano.

Ainda no dia 30 de maio, às 23 horas, em live streaming, White Haus: Modern Dancing.

João Vieira é dj, músico e produtor. Editou 5 álbuns com XWife, banda que fundou e da qual é vocalista, guitarrista e coprodutor.

Como DJ Kitten, e a partir do Porto, reescreveu a cena clubbing em Portugal nos anos 2000, com o seu inovador Club Kitten.

Como White Haus, deu início à aventura da composição e produção electrónica. O resultado deste processo foi a edição de um EP em 2013 e três álbuns: ³White Haus Album² em 2014, “Modern Dancing” em 2016 e “Body Electric”, o novo disco editado em outubro de 2019.

Com João Vieira estão André Simão (Sensible Soccers, Dear Telephone): baixo, guitarra e sintetizadores; Graciela Coelho (Dear Telephone): voz e sintetizadores; Nelson Silva (Holy Nothing): sintetizadores e percussão; Gil Costa na bateria.

No dia 1 de junho, às 10, 14h30 e 15h30, em livre streaming, Teatro Place, com o espetáculo “De cá para lá”, para bebés dos 6 meses aos 3 anos. É um trabalho em torno da temática “O respeito e o amor pelos animais”. O teatro cruza-se com a música, a dança e as artes visuais, para construir um espetáculo de entretenimento que não descura a importância das artes no desenvolvimento psicossocial na infância.

Este espetáculo é uma criação dos performers Paulo Lage, Cheila Lima, Christophe Santos e das bailarinas Carolina Branco e Sofia Loureiro.

A somar a estes espetáculos, de segunda a sexta-feira, serão lançados vídeos que possibilitarão a todos realizar uma visita virtual pelos espaços da Casa das Artes.