Casa das Artes celebra 18 anos com programa especial

No dia 1 de junho, a Casa das Artes completa o seu 18º aniversário. Para comemorar a data haverá três dias de festa, com um programa especial.

De véspera, dia 31 de maio, às 21h30, no grande auditório, será exibido “Alento”, um momento de dança/performance interpretado por Pedro Ramos e Sandra Rosado.

No dia 1 de junho, haverá dois momentos por um bilhete: os concertos de Sérgio Godinho e de Frankie Chavez.

Nos 18 anos da Casa das Artes, Sérgio Godinho traz a Famalicão, às 21h30, “Nação Valente”, o seu 18º álbum, que agrega colaborações com David Fonseca, Filipe Raposo, Hélder Gonçalves, Pedro da Silva Martins e um velho companheiro, José Mário Branco.

Finda a atuação de Sérgio Godinho, pelas 23h00, no Foyer, é proporcionada a “I Don’t Belong Tour”, com Frankie Chavez a solo.

No dia 2 de junho, às 11h30, o grande auditório recebe “Música para Famílias 2019”, no 4º Ciclo de Concertos Promenade, sob o mote “Encruzilhadas”.

O programa de aniversário encerra com as atenções viradas para o público mais novo, com a oferta de cinema de animação, no grande auditório, às 16 horas e às 18 horas, com “Dumbo”, de Tim Burton.

É desta forma que a Casa das Artes vai celebrar o 18.º aniversário. Inaugurado a 1 de junho de 2001, este equipamento cultural, do arquiteto Pedro Ramalho, integra a Rede Nacional de Teatros e Cineteatros.