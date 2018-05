Casa da Juventude promove dois novos workshops

“Arrasa nos Exames” e “Assertividade – Falar para Resolver” são os próximos workshops a serem promovidos pela Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão para os jovens do concelho. Ambas as formações vão decorrer este sábado, dia 19 de maio, e têm já inscrições abertas em www.juventudefamalicao.org.

O workshop “Arrasa nos exames” realiza-se entre as 10h30 e as 12h00 para jovens entre os 12 e os 20 anos. Desenvolver um estado mental e emocional propício à realização eficaz de uma prova de exame e potenciar no aluno o uso das suas capacidades em pleno, de forma a maximizar a realização das provas, são alguns dos objetivos desta formação, orientada por João Negreiros, Coach e Master em Programação Neuro-Linguística (PNL).

Já o workshop “Assertividade – Falar para Resolver” tem como finalidade dotar os formandos de competências de comunicação assertiva, que lhes permitam gerir conversas difíceis. A iniciativa destina-se a jovens entre os 15 e os 35 anos, vai decorrer entre as 14h00 e as 18h00 e ter como formadora a psicóloga Isabel Dias.