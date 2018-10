Casa da Juventude já realizou quase mil consultas gratuitas de nutrição

Está a crescer a preocupação que os jovens famalicenses têm com a alimentação. Desde o início do ano já se realizaram quase 400 consultas de nutrição no Espaço Saúde e Bem-Estar da Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão, um espaço dedicado à nutrição juvenil, que disponibiliza gratuitamente um conjunto de serviços no âmbito da nutrição e alimentação saudável.

Os números referentes até ao final do mês de setembro já ultrapassaram os registados em 2017, em que se realizaram 354 consultas de nutrição. Desde que entrou em funcionamento, em 2015, contam-se quase um milhar de consultas efetuadas.

Atualmente, são acompanhados no Espaço Saúde e Bem-Estar da Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão cerca de 80 jovens.

As consultas na Casa da Juventude são gratuitas e agendadas de acordo com a disponibilidade dos técnicos e dos jovens, através do preenchimento de um formulário disponível em www.juventudefamalicao.org, ou através do número de telefone 252 314 582.

Recorde-se que hoje, terça-feira, 16 de outubro, se assinala o Dia Mundial da Alimentação, estabelecido em novembro de 1979 pelos países membros na 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Alertar para a necessidade da produção alimentar e reforçar a necessidade de parcerias a vários níveis e alertar para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo são alguns dos objetivos deste dia.