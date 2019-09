De 25 a 27 de Outubro realiza-se nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Fafe, Vizela e Santo Tirso a primeira Taça de Portugal Novas Energias, numa organização da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e do Classic Clube de Portugal.

A competição desenrola-se maioritariamente em circuito citadino e só os carros elétricos é que podem participar.

O primeiro dia (25) será de verificações e reuniões da organização com participantes e outros elementos que façam parte da prova.

Vila Nova de Famalicão recebe a etapa nº 4 no dia 26 (sábado), entre as 21h e as 23h, que terá como epicentro a Avenida de França, nas proximidades das piscinas municipais.

A etapa final está marcada para a manhã do dia seguinte, domingo, começará em Vizela e terminará em Santo Tirso.

As inscrições estão abertas até dia 18 de Outubro.

O programa e itinerário completo podem ser conferidos aqui.

(Programa) (Itinerário)