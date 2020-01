Carro roubado no Porto é encontrado em Famalicão sem bancos e com a ignição ligada

Um carro, roubado no Porto, foi localizado no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A viatura, um Renault Megade RS, foi encontrada durante a madrugada de domingo por um popular. Estava com os vidros abertos, sem bancos, e com a ignição ligada, na estrada nacional 14, na freguesia de Cruz, nas proximidades do acesso à autoestrada.

O caso foi reportado às autoridades que se deslocaram ao local para, através da matrícula e outros elementos, averiguar a situação e identificar o proprietário do veículo.