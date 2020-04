Carro é furtado na Figueira da Foz, visto em Famalicão, e “foge” por duas vezes às autoridades em Braga

O carro da imagem, um Seat Leon preto matte, com a matrícula 78-30-SA, foi furtado esta madrugada.

De acordo com o proprietário, o veículo foi levado do local onde se encontrava estacionado, na Figueira da Foz, tendo surgido relatos da presença do mesmo em Vila Nova de Famalicão.

Na mesma noite, já no concelho de Braga, o carro furtado terá desrespeitado a ordem de paragem por parte de agentes da autoridade em duas operações stop.

O dono do Seat Leon pede a quem tenha informações sobre o carro que contacte as autoridades.

Atualização: O carro entretanto já foi localizado. Desconhecem-se, para já, mais pormenores.