A viatura da imagem foi roubada na passada sexta-feira, no Gerês, enquanto a proprietária aproveitava as férias com uma ida ao Rio Caldo, entre as 16h00 e as 19h00.

A proprietária recorreu às redes sociais para pedir ajuda. Apela a que alguém que tenha informação que a reporte de imediato às autoridades mais próximas.

O carro tem a matrícula luxemburguesa SP9289.