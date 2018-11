Carro capotado na Avenida Dr. Carlos Bacelar

Uma viatura ficou virada ao contrário no acesso da garagem do Edifício Europa, na Avenida Dr. Carlos Bacelar, no centro de Vila Nova de Famalicão. A situação aconteceu pouco depois das 14h00.

Uma mulher acabou por ser transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

De acordo com testemunhas no local, o carro terá galgado o passeio até cair de um pequeno muro, que separa o espaço destinado aos peões do acesso à garagem do prédio.