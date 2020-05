Carro atirado ao Rio Ave foi roubado este ano no concelho de Famalicão

Foi roubado no concelho de Vila Nova de Famalicão, o carro que terá sido lançado ao Rio Ave e recuperado, na tarde desta sexta-feira, depois do alerta de um popular que o avistou completamente submerso.

O veículo fazia parte da base de dados das autoridades de veículos furtados, sendo que essa informação foi obtida instantes depois dos mergulhadores conseguirem identificar a matrícula.

O veículo, uma carrinha BMW, terá sido furtada no concelho de Vila Nova de Famalicão, no passado mês de janeiro. Uma vez que a viatura foi encontrada com os vidros abertos, existem fortes suspeitas que o ato de a lançar ao rio foi deliberado, e não um acidente.