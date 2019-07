A carrinha Mercedes CLS na imagem, foi furtada na última noite, na vila de Riba d’Ave, em Famalicão.

O veículo, com matricula estrangeira (AG•277561) estaria estacionado na via pública, Rua Conde de Riba d’Ave. Terá sido levado por estranhos entre as 21h00 e as 00h00.

Se avistar o carro deverá entrar em contacto de imediato com as autoridades ou com o número 966 437 437