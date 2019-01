Carnaval de Famalicão quer brincadeira

Vila Nova de Famalicão prepara-se para viver a grande noite de Carnaval de 2019 com muita folia, criatividade e brincadeira. Brincar é, aliás, o verbo que dá impulso à campanha de comunicação preparada pela Câmara Municipal, para este ano, que se associa assim à festa popular, mobilizando muitos milhares de pessoas para a cidade.

“Brincamos?!” dá o mote para uma noite que promete ser inesquecível e que apela à verdadeira essência do Carnaval de Famalicão que começou na década de 80, numa brincadeira de um grupo de famalicenses.

Desde então, o Carnaval de Famalicão celebra-se na véspera, na noite de segunda para terça-feira, isto é, de 4 para 5 de março, com cada vez mais milhares de pessoas nas ruas, numa enorme festa coletiva e espontânea onde todos participam e todos se divertem. O Carnaval de Famalicão é espontaneidade, fantasia, alegria e diversão. Não há outro assim!

A única regra é vir fantasiado e entrar na festa. Famílias inteiras, grupos de amigos, equipas mais ou menos organizadas invadem a cidade, num movimento contagiante de alegria e muita folia. Os bares e cafés abrem as portas e juntam-se à festa com os seus dj’s a oferecerem música aos foliões, madrugada dentro. Todos fantasiados numa mega festa de Carnaval ao ar livre onde há lugar para toda a gente.

Para além da divulgação e projeção do Carnaval de Famalicão, a autarquia dá todo o apoio logístico e veste as ruas a rigor, decorando os principais espaços da “brincadeira” com muita cor e luz.

A Câmara Municipal aposta ainda num plano de mobilidade, com autocarros gratuitos a percorrer o concelho transportando os foliões para a festa, assegurando a participação em segurança de todos os famalicenses. “Não queremos que ninguém falte ao Carnaval de Famalicão e, por isso, asseguramos o transporte gratuito para o centro da cidade, partindo de diversos pontos do concelho, percorrendo todas as freguesias”, adianta o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, salientando que “este plano de mobilidade é um aposta ganha e que conquistou a adesão dos famalicenses”.

Para quem vem de fora, a autarquia em parceria com a CP – Comboios de Portugal possibilita viagens a dois euros ida e volta nos Comboios Urbanos do Porto, nas Linhas de Aveiro, Marco de Canavezes, Guimarães e Braga.

“Esta é uma excelente oportunidade para os foliões vivenciarem a experiência do Carnaval de Famalicão, mas também para ficarem a conhecer melhor o nosso concelho, as nossas gentes, a nossa cultura e a nossa identidade”, afirma ainda o autarca.

Tendo como palco principal a zona envolvente ao Parque da Juventude, nomeadamente as ruas Luís Barroso, Luís de Camões, Praça 9 de Abril, Avenida de França e Rua D. Fernando I, a festa estende-se por toda a cidade.

Do programa de animação faz parte ainda um desfile e concurso de mascarados. A alegrar a noite estará ainda a banda Fammashow.

Para além da noite de Carnaval, a Câmara Municipal aposta também numa descentralização da animação carnavalesca em várias freguesias do concelho.