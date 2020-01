Carnaval de Famalicão cuida do ambiente com copos reutilizáveis

A Câmara Municipal de Famalicão e a Associação Comercial e Industrial (ACIF) querem diminuir, de forma substancial, o uso do plástico na noite de Carnaval, de 24 para 25 de fevereiro.

Assim, foi implementada a utilização obrigatória de copos de plástico reutilizáveis. Ou seja, o utilizador adquire o copo que pode utilizar em diversas bebidas.

Esta medida é válida para as ruas onde o carnaval tem o seu epicentro. Nas ruas mais secundárias, a adesão dos comerciantes aos copos reutilizáveis é facultativa.

Os consumidores podem também trazer copos de casa, não necessitando de os adquirir no evento. Podem, também, guardar o copo para reutilizá-lo em outros eventos.

Câmara e ACIF apelam: não deixe os copos pelo chão, coloque-os no ecoponto. A autarquia, em colaboração com a Resinorte, irá colocar seis estruturas que servirão de ecopontos para a reciclagem. As estruturas ficarão localizadas na Praça 9 de Abril, no topo sul da Praça D. Maria II, no parque 1.º de Maio, na rua Padre Benjamim Salgado (em frente às escolas), na Avenida de França (junto à rotunda D. Sancho I) e na rua D. Fernando II.

Para o presidente da Câmara, «são pequenas ações que podem fazer a diferença e contribuir para que no final da festa tenhamos uma cidade mais limpa e mais consciente».