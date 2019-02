Carnaval com transporte rodoviário gratuito e comboio a dois euros

Para que todos participem naquela que já é conhecida como a noite mais divertida do ano na região norte do país, a Câmara Municipal assegura, mais uma vez, o transporte rodoviário gratuito e viagens de comboio a dois euros.

Na noite de 4 para 5 de março, estão disponíveis 9 linhas de autocarros que sairão das diversas freguesias do concelho às 21h15, 22h15 e 23 horas, em direção ao centro da cidade.

As viagens de regresso estão agendadas para as 02h00, 03h45 e 05h00, com saída do Parque 1.º de Maio, em frente à Escola Secundária D. Sancho I. As viagens são gratuitas e para viajar basta aparecer nos locais de paragem, disponíveis para consulta em www.vilanovadefamalicao.org/_carnaval.

Os autocarros saem das freguesias de Joane (2 autocarros em cada horário), Pedome, Riba de Ave (3 autocarros em cada horário), Bairro, Ribeirão, Fradelos, Gondifelos, Arnoso Santa Eulália e Portela.

Para além dos autocarros há também viagens de comboio a dois euros ida e volta para quem vem de fora do concelho, através de uma parceria entre a autarquia e a CP – Comboios de Portugal.

O Bilhete Especial Carnaval é válido nos Comboios Urbanos do Porto (linhas de Aveiro, Braga, Marco de Canaveses e Guimarães) e para compras antecipadas entre 18 de fevereiro e 3 de março, com utilização a partir das 12 horas do dia 4 e regresso até às 12 horas do dia 5 de março.