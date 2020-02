Carnaval com folia e Cozido à Portuguesa

Aproxima-se, a passos largos, uma das noites mais longas e alegres de Famalicão. E com o Carnaval há os Dias à Mesa que recomenda o cozido à portuguesa. De 20 a 23 de fevereiro, 17 restaurantes do concelho de Vila Nova de Famalicão mostram o tradicional cozido à portuguesa em conjugação com um entrudo genuíno e divertido.

Famalicão cumpre a tradição do cozido à portuguesa à mesa no Domingo Gordo, que antecede a terça-feira de Carnaval, tornando-se no epicentro desta iguaria tipicamente nacional que acompanha as celebrações carnavalescas.

Depois do sucesso da edição anterior, os Dias à Mesa, iniciativa da Câmara Municipal, estão de regresso com novidades. A introdução de um “Passaporte Gastronómico”, que dá um desconto de 10% nos restaurantes aderentes às pessoas que carimbem a sua presença no evento de animação associado, é uma delas. Para além disso, no final do ano, há ainda a oferta de um jantar ou almoço para duas pessoas, para os primeiros 20 visitantes que comprovem, através do passaporte, ter saboreado os dez pratos associados à iniciativa.

Os passaportes poderão ser adquiridos e carimbados nos restaurantes aderentes, na Loja Interativa de Turismo e, em alguns casos, nos stands do Turismo de Famalicão presentes nos eventos.

Até ao final do ano há mais nove fins de semana de Dias à Mesa. Em abril, estreia-se o cabrito associado à celebração da Páscoa. Em maio, há rojões para a Festa de Maio e os sabores da cozinha internacional com a Festa Intercultural.

Em junho, a galinha mourisca, prato da ementa camiliana, associa-se às Festas Antoninas. O mês de julho divide-se entre as francesinhas, para acompanhar o Dona Maria Beer Fest, e o bacalhau, durante a Feira Medieval e Viking. Em setembro, a cozinha vegetariana e os produtos regionais biológicos complementam a Feira Grande de S. Miguel. A castanha vem em novembro com as festas de S. Martinho; ainda em novembro, há as massas que acompanham a Meia Maratona.