Este sábado, pelas 14H45, decorre o Plenário Inaugural do Núcleo Territorial de Famalicão do Partido Iniciativa Liberal. No auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário estará presente o anterior presidente do partido, Carlos Guimarães Pinto.

Após a aprovação no Conselho Nacional do partido, o Núcleo de Famalicão dará o passo final para a sua criação. O plenário será realizado com o intuito de eleger e dar posse aos órgãos constituintes do Núcleo.