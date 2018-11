Um mulher com 60 anos ficou ferida, na sequência de um capotamento ao quilómetro 15 da A7.

O acidente aconteceu esta segunda-feira por volta das 16h00 no sentido Famalicão – Vila do Conde. A vítima foi transportada com ferimentos ligeiros para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão.