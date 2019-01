Um despiste seguido de capotamento fez um ferido, na manhã desta quarta-feira, na A3 em Santo Tirso.

O acidente deu-se por volta das 7h45, ao quilómetro 21 daquela autoestrada, no sentido Porto – Braga.

O condutor foi transportado com ferimentos ligeiros para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.