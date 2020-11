Gustavo Assunção, jovem capitão do FC Famalicão, é uma das novidades na convocatória da seleção olímpica do Brasil. O médio foi convocado pela primeira vez pelo selecionador André Jardine e pode ser utilizado nas partidas frente à Coreia do Sul (14 de novembro) e Egito (dia 17 de novembro), ambas a realizar em solo egípcio.

Gustavo Assunção, de 20 anos, realizou 37 jogos na temporada anterior – a primeira no escalão sénior – e já soma 7 partidas na presente época desportiva.