Caos no trânsito “trava” ambulância em emergência, população pede soluções

Ao início da tarde desta sexta-feira, os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram chamados de emergência ao interior da Escola Júlio Brandão, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Dado a proximidade das corporações de bombeiros ao centro escolar da cidade, esperava-se que o socorro fosse rápido, situação que não se verificou uma vez que a ambulância acabou por ficar “refém” de um antigo problema da Rua Padre António Carvalho Guimarães.

O excesso de carros que por ali passam, os estacionamentos em cima do passeio, o facto dos encarregados de educação pararem as viaturas no meio da rua para deixar os filhos na escola, entre tantos outros, são problemas diários que se intensificam na hora de ponta e podem representar um risco em casos de emergência, como o que se pode ver na fotografia deste artigo.

“O transporte de uma pessoa para o hospital acabou por não ser tão eficiente pelo “estrangulamento” do trânsito numa rua que precisa de uma intervenção urgente” diz a mãe que denuncia o caso através do facebook da Cidade Hoje.