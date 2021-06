O cantor Tony Carreira foi internado no serviço de cardiologia, na manhã desta quarta-feira de manhã, no Hospital de Faro.

De acordo com o jornal O Nascer do Sol, o cantor já foi sujeito a um cateterismo e encontra-se estável.

As informações mais recentes dão conta que o estado de saúde do artista é estável. A família do cantor deverá fazer um comunicado nas próximas horas.