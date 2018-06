Cantinas das escolas abertas nas férias da Páscoa e Natal

A partir de setembro as escolas são obrigadas a terem as cantinas abertas durante todo o ano.

A medida consta do despacho da ação social escolar com as regras para o próximo ano letivo.

O Governo determina que todas as escolas que sirvam refeições, ofereçam também alternativas ao leite, como são exemplo as bebidas vegetais.

A distribuição de fruta vai também chegar ao pré-escolar, situação que já é assegurada em Vila Nova de Famalicão pela autarquia local.