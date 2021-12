Canil da Trofa promove programa de controlo de colónias de gatos

No Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, Trofa foi dos municípios com maior equilíbrio orçamental em 2020, categoria onde ocupa a 7.ª posição. Para Sérgio Humberto, presidente da Câmara Municipal, «esta é uma notícia que constata a concretização de um compromisso assumido».

Segundo comunicado do próprio município da Trofa, o equilíbrio orçamental advém de uma receita bruta cobrada de 21 931 858 ME e uma despesa com amortizações médias no valor de 16 461 052 ME. Na receita corrente, a despesa com amortizações foi de 5 470 806 ME.

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que faz uma análise financeira anual dos 308 municípios portugueses, destaque também a redução da taxa de IMI, temática em que a Trofa assume o 39º lugar. Em 2019, a Autarquia tinha cobrado 5 944 246 ME, ao passo que em 2020 o valor cobrado foi de 5 836 953 ME.

No que diz respeito aos resultados económicos líquidos registados em 2020, assume a 27.ª posição. Em 2020, a Trofa apresenta um resultado económico de 3 710 359 euros.

Tendo-se aplicado aos municípios o Plano Oficial de Contabilidade Pública das Autarquias Locais (POCAL) até dezembro de 2019, este é o primeiro Anuário em que a análise das contas individuais dos municípios e dos serviços municipalizados é apresentada em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).