Candidaturas para apoio à renda até 17 de janeiro

Estão abertas, até às 17 horas de 17 de janeiro, as candidaturas ao programa “Casa Feliz – Apoio à Renda 2018”, promovido pela Câmara Municipal. Os famalicenses que se encontrem em situação de carência económica, e que precisam de apoio para suportar as rendas devem dirigir-se ao Balcão Único de Atendimento da autarquia e formalizar a sua candidatura através do preenchimento de formulário e entrega dos documentos necessários para o concurso.

As condições da candidatura, bem como o formulário podem ser obtidos junto do Balcão Único ou no site oficial do município em www.vilanovadefamalicao.org.

O prazo do subsídio é de doze meses e os apoios são divididos em três escalões A, B e C, correspondendo a 100 euros, 75 euros e 50 euros mensais.

O Balcão Único de Atendimento está localizado no edifício principal dos Paços do Concelho e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e às sextas-feiras, das 9 às 12 horas.