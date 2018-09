Candidaturas ao Ymotion até 30 de setembro

Já não resta muito tempo para os jovens cineastas deste país submeterem as suas curtas metragens ao Ymotion. As inscrições para o festival de cinema jovem promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão decorrem até 30 de setembro. Os prémios vão dos 250 aos 2500 euros.

No total, são sete as categorias a concurso: “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros; “Prémio Escolas Secundárias”, no valor de 850 euros; “Prémio Público”, no valor de 350 euros; “Prémio Melhor Animação”, no valor de 600 euros e prémios para “Melhor Ator/Atriz”, “Melhor Direção Fotografia” e “Melhor Banda Sonora Original”, no valor de 250 euros.

O regresso do YMOTION para a sua quarta edição volta assim a posicionar o concelho de Vila Nova de Famalicão como a capital do cinema jovem em Portugal. O festival é comissariado pelo crítico português Rui Pedro Tendinha e continua a ter como prato forte a distinção das melhores curtas-metragens produzidas por jovens portugueses dos 12 aos 35 anos, atribuindo ainda um especial destaque ao plano da formação.

A gala de entrega de prémios está agendada para o dia 10 de novembro, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

Integram o painel de jurados o argumentista Tiago R. Santos, os jornalistas Maria João Rosa e Tiago Fernando Alves, a atriz Teresa Tavares e o realizador Fernando Vendrell.