Candidaturas ao Programa Academia Digital Para Pais termina esta sexta-feira

A E-REDES e a Direção Geral da Educação (DGE) têm em curso a 2ª edição da Academia Digital Para Pais. O projeto de literacia digital dá a pais e encarregados de educação a oportunidade de frequentarem ações de formação promotoras de competências digitais para facilitar o acompanhamento escolar dos filhos e ainda contribuir para a sua valorização pessoal e profissional.

Há já 225 agrupamentos escolares inscritos nesta 2ª edição, cobrindo todo o território continental. Os pais interessados devem inscrever-se até esta sexta-feira, 22 de outubro, nas escolas frequentadas pelos filhos. A iniciativa destina-se às famílias dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, contemplando dois níveis de formação: competências digitais básicas e segurança e cidadania digital, num total de até 16 horas de formação gratuita.

A iniciativa contempla sessões de formação nas escolas dos alunos, em regime pós-laboral, e serão dadas por professores e/ou jovens alunos, em regime de voluntariado. Os conteúdos programados contemplam várias temáticas e vão desde os procedimentos básicos de utilização da internet, à criação de emails, consulta de sites até aos cuidados de segurança a ter em ambientes digitais.

Desenvolvido com o objetivo de apoiar as famílias no contexto das aulas à distância impostas pela pandemia, o programa, na sua 1ª edição (ano letivo 2020/2021), beneficiou cerca de 1.000 famílias e contemplou 1.048 horas de formação, tendo envolvido 53 agrupamentos escolares, com 344 formadores e incidiu nas escolas em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP).

Nesta 2ª edição, o projeto reforça conteúdos e alarga o universo inicial de escolas aos restantes estabelecimentos de ensino público, mantendo a objetivo de contribuir para a valorização pessoal e profissional de pais e para o sucesso escolar dos filhos.

A Academia Digital para Pais assenta na convicção de que a cidadania digital é indispensável à inclusão social.

Regulamento e mais informações em: https://www.dge.mec.pt/academia-digital-para-pais