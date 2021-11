Candidaturas ao Prémio Valor IPCA/Santander Universidades

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) tem abertas candidaturas, até 30 de novembro, ao Prémio Valor IPCA/Santander Universidades, no valor de 1700 euros, que visa distinguir, em cada ano letivo, os estudantes que se diferenciem positivamente na vertente humana ou solidária, com práticas de cidadania ativa e voluntariado no IPCA ou na comunidade.

O Prémio será atribuído ao(s) candidato(s) vencedor(es) nas cerimónias de comemoração do Dia do IPCA.

As candidaturas são formalizadas em formulário próprio e enviadas para o email premiovalor@ipca.pt