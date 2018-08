Candidaturas abertas para CETs em Famalicão

Estão abertas as inscrições para a frequência nos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) e nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP) lecionados no âmbito do Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão no CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, na CESPU – Instituto Politécnico de Saúde do Norte, no CENFIM – Centro de Formação Profissional de Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, e nos polos de Famalicão do IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e Ave e do IPB – Instituto Politécnico de Bragança.

A primeira fase de candidaturas decorre até 31 de agosto, a segunda fase até 30 de setembro e a terceira, até 14 de dezembro.

Ambos os cursos são de Nível 5, ou seja, são formações pós-secundárias não superiores que visam conferir uma qualificação profissional do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).

Assim, para os CET, podem candidatar-se os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; os estudantes que tenham obtido aprovação em todas as disciplinas dos 10º e 11.º e tendo estado inscritos no 12º ano, de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, não o tenham concluído. Igualmente, podem candidatar-se titulares de uma qualificação profissional de nível 4, e quem já possua um diploma de especialização tecnológica ou de um grau ou diploma de ensino superior que procure requalificação profissional.

Os estudantes que não sejam titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente têm de realizar, caso sejam selecionados, um plano de formação adicional.

Os CET têm a duração aproximada de um ano e meio (18 meses) a que corresponde entre 60 e 90 unidades de crédito.

Estes são cursos totalmente financiados.

Abertas estão também as candidaturas aos CTESP, formações de nível superior que visam conferir uma qualificação profissional de Nível 5 do QNQ e permitem concorrer à matrícula e inscrição no ensino superior através de concurso especial.

Para acederem a estas formações os candidatos têm de possuir o curso secundário ou habilitação legalmente equivalente; tenha sido aprovado nas provas especialmente adequadas para maiores de 23 anos; sejam titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de técnico superior profissional; ou sejam titulares de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional.

Um CTESP tem 120 créditos e a duração de quatro semestres (2 anos), sendo o último em contexto de trabalho. A nível de financiamento, os candidatos podem aceder a bolsas de estudo da Direção Geral de Ensino Superior (DGES).

Estão disponíveis os cursos de: Técnico Especialista em Gestão da Produção (Supervisor de Produção) – Indústria Metalúrgica e Metalomecânica; Técnico/a Especialista em Tecnologia Mecânica; Técnico/a Especialista em Tecnologia Mecatrónica; Técnico/a Especialista em Processos de coloração e acabamentos têxteis; Técnico/a Especialista em Industrialização de produto moda; Bioanálises e Controlo; Gerontologia; Bem Estar e Termalismo; Manutenção e Controlo de Equipamentos Biomédicos; Comunicação Digital; Administração e Negócios; Tecnologia Alimentar; Análise químicas e biológicas; Automação, Robótica e Eletrónica Industrial; Design de Moda; Exportação e Logística.

Inscrições e mais informações junto das entidades acima referidas, através dos seguintes endereços: www.academia.citeve.pt (CITEVE); www.cenfim.pt (CENFIM); www.cespu.pt(CESPU); www.ipb.pt/portaldocandidato (IPB) e www.ipca.pt (IPCA).