Candidatos do PSD querem «afirmar este território»

Jorge Paulo Oliveira, Paula Santos e Firmino Costa são os candidatos famalicenses na lista do PSD às eleições legislativas do dia 6 de outubro.

Foram apresentados esta segunda-feira, na Biblioteca Municipal de Famalicão. Uma cerimónia conduzida pelo presidente da concelhia do PSD e mandatário do partido, Paulo Cunha.

Todos os candidatos são do distrito de Braga e apresentam-se com a ambição de «afirmar este território» a nível nacional. Querem que o Governo tenha outra atenção para com o distrito de Braga e acreditam que só será possível com o PSD a governar.

André Lima, cabeça de lista por Braga, Jorge Paulo Oliveira e Paulo Cunha acusaram António Costa de liderar um Governo «em gestão» que «perdeu uma oportunidade de reformar o país».

Esta segunda-feira, na Biblioteca Municipal, os candidatos mostraram esperança num resultado que permita levar Rui Rio a Primeiro-Ministro. Garantem que os candidatos são bons e que as propostas vão convencer o eleitorado.