Esta sexta-feira, o candidato do PCP à Presidência da República, João Ferreira, está de visita ao distrito de Braga, com passagem por Famalicão.

João Ferreira vai contactar com os trabalhadores da Continental, em Lousado, entre as 14h30 e as 16h30; durante a manhã visita o comércio tradicional de Braga e, ao final da tarde, participa numa sessão pública com apoiantes em Guimarães.