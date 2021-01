Canal Famalicão Sénior transmite “Hora do Conhecimento”

O Canal Famalicão Sénior tem um novo programa, intitulado “Hora do Conhecimento. Foi transmitido pela primeira vez esta terça-feira, dia 26, e será apresentado todas as terças-feiras, pelas 11 horas, no youtube.

A “Hora do Conhecimento” terá uma abordagem multidisciplinar, sobre várias áreas, desde a nutrição, à psicologia. O primeiro foi sobre o Parque da Devesa.

Recorde-se que o canal do you tube do município dedicado aos seniores está a funcionar desde o início de dezembro e tem vindo a contar centenas de visualizações a cada programa.

O canal é uma ferramenta de comunicação que tem como objetivo manter os seniores ativos, informados e próximos da comunidade, especialmente durante este período de confinamento social.

O programa com maior audiência é a Hora do Desporto, um momento dedicado ao exercício físico, com aulas diferenciadas. Apresentado por técnicos municipais habilitados de educação física, é transmitido em estreia diariamente, pelas 10h00.

Entretanto, às segundas e quartas-feiras, pelas 17h00, decorre a Hora da Cultura, um espaço dedicado a várias abordagens da cultura e do património de Famalicão, como a divulgação de acontecimentos, lendas, histórias do povo e curiosidades.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, o canal é uma resposta do município aos seniores do concelho muitos deles «habituados a uma vida ativa, repleta de exercício, animação, socialização e outras dinâmicas, que de repente se viram, mais isolados e desocupados, com as restrições provocadas pela pandemia». Acrescenta o autarca que «é precisamente para evitar esse isolamento e quebrar o sedentarismo que decidimos criar este canal, acessível através da internet, com uma programação constante dedicada ao desporto, à cultura e ao conhecimento».

Toda a programação transmitida pode ainda ser acompanhada através das redes sociais do município, nomeadamente através do facebook (https://www.facebook.com/municipiodevnfamalicao), do Famalicão Desportivo (https://www.facebook.com/famalicaodesportivo) e do Famalicão Comunitário (https://www.facebook.com/famalicaocomunitario).