O Estádio de Barreiros, do GD Joane, é um dos relvados escolhidos para dar apoio às equipas que competem, esta semana, na fase de apuramento para o Europeu do próximo ano, em sub-19 feminino. O recinto de jogos do emblema joanense está a ser utilizado pelo Azerbaijão, que tem treinos marcados para esta tarde, às 14 horas, e na manhã dos dias 3, 4, 6 e 7 de outubro, a partir das 11 horas.

Recorde-se que o distrito de Braga recebe, esta semana, a Fase de Apuramento para o Campeonato da Europa de sub-19 feminino. A seleção nacional tem encontros marcados com o Azerbaijão (2 de outubro, às 14h00, no Centro Desportivo CF Fão ), a Albânia (5 de outubro às 16h00, no Estádio Municipal de Fafe ) e a Alemanha (8 de outubro, às 11h00, na Cidade Desportiva SC Braga).