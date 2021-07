Campo de Treinos do Riba d´Ave HC de 12 de julho a 6 de agosto

O Riba d´Ave Hóquei Clube vai realizar mais uma edição do Campo de Treinos, atividade estritamente aberta a jovens praticantes de hóquei em patins.

Os participantes treinarão, intensivamente, a patinagem e a técnica individual em grupos reduzidos.

As inscrições são limitadas e com duas modalidades à escolha: Completo (mês com manhãs e tardes completas ou semana com dias completos) ou parcial (manhã ou tarde por cada dia da semana, mês só manhãs ou tardes). Os almoços estão assegurados.

Para informações e inscrições contactar os meios disponibilizados no cartaz.