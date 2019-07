Campeões internacionais de xadrez no Torneio Cidade de Famalicão

O VII Torneio Internacional Cidade de Famalicão em Xadrez decorre de 28 de julho a 3 de agosto. A apresentação decorreu esta segunda-feira, na Biblioteca Municipal de Famalicão.

Estão inscritos 90 atletas, 20 dos quais são jogadores titulados e alguns provenientes de países onde o xadrez é uma modalidade mais desenvolvida. Destacam-se o grande mestre da Arménia Karen Grigorvan, o grande mestre de Cuba Lelvs Martinez, e o português Luís Galego.

O coordenador do projeto, Mário Oliveira, antecipa um torneio muito competitivo por causa da qualidade dos atletas.

A organização pertence ao Clube de Xadrez da Didáxis, com apoio do Município de Famalicão. O vereador do Desporto, Mário Passos, realça a projeção internacional que este torneio de xadrez traz ao concelho. O autarca lançou, ainda, um desafio ao clube para estender o xadrez a outras faixas etárias, nomeadamente aos seniores.